Tekirdağ'ın ilk kadın ilçe jandarma komutanı Teğmen Dağdeviren göreve başladı

TEKİRDAĞ'ın ilk kadın ilçe jandarma komutanı olan Muratlı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Elifnur Dağdeviren görevine başladı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Teğmen Elifnur Dağdeviren, ilin ilk kadın ilçe jandarma komutanı olarak Muratlı ilçesinde görevine başlamasının ardından yoğun bir mesai yürüttü. Personeliyle içtima alan ve toplantı gerçekleştiren Teğmen Dağdeviren, görev planlamalarına ilişkin evrak arzını aldı. Daha sonra sahaya çıkan Dağdeviren, sorumluluk sahasında görevli trafik jandarması timlerini denetledi, bölgede görev yapan çiftçilerle bir araya gelerek talep ve değerlendirmelerini dinledi. Teğmen Dağdeviren, daha sonra vatandaşlarla görüşerek genel asayiş ve güvenlik konularında bilgi alışverişinde bulundu ve bölgedeki işletmelerde denetimlerde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kadın personelimizin artan sorumluluğu ve görev etkinliği, Jandarma Teşkilatı’nın gücüne güç katmaya devam etmektedir" denildi.