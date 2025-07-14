Perinthos Antik Kenti'nde ortaya çıkarılan tiyatronun, dörtte biri kazıldı

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti'nde kazı çalışmalarını yürüten Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, kalıntıları ortaya çıkarılan antik tiyatroya bu yıl ağırlık verdiklerini belirterek, “Çok büyük bir tiyatro. 140'a 110 metrelik ölçüleriyle Anadolu'nun büyük tiyatrolarıyla boy ölçebilecek nitelikte. Trakya'nın da en büyük tiyatrosu. Orkestraya doğru ilerlemek istiyoruz bu sene. Yaklaşık olarak şimdiye kadar dörtte bir bölümü kazıldı" dedi.

Marmaraereğlisi ilçesi Bayraktepe mevkisindeki Perinthos Antik Kenti'nin ortaya çıkarılması için 2021 yılında başlatılan kazı çalışmaları sürüyor. Kentin tepe kısmındaki 1,5 kilometre uzunluğunda 500 metre genişliğindeki alanda bulunan kalıntılar arasında Trakya'nın en büyüğü olduğu belirtilen tiyatro, ortaya çıkarıldı. Beraberinde heykel ve mezarların da bulunduğu antik kentte kazı çalışmaları yeniden hız kazandı. Kazı başkanı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, bu yılki kazılarda antik tiyatroya ağırlık verdiklerini söyledi.

'SAHNE BİNASINI AÇIĞA ÇIKARTMAYI HEDEFLİYORUZ' Prof. Dr. Erdem, kazı çalışmalarında beşinci yıla girildiğini belirterek, "Daha önce farklı sektörlerde çalışmıştık. Bu sene yine farklı sektörlerde devam etmekle birlikte ağırlıklı olarak tiyatroda devam ediyoruz. Tiyatro aynı zamanda geleceğe miras projemizin önemli ayaklarından bir tanesi. Bakanlığımızın önemli bir projesi bu. O kapsamda sahne binasını açığa çıkartmayı tamamen hedefliyoruz. Çünkü çok büyük bir tiyatro. 140'a 110 metrelik ölçüleriyle Anadolu'nun hatta büyük tiyatrolarıyla boy ölçebilecek nitelikte. Trakya'nın da en büyük tiyatrosu. Orkestraya doğru ilerlemek istiyoruz bu sene. Yaklaşık olarak şimdiye kadar dörtte bir bölümü kazıldı. Çünkü hem çok büyük ölçüleri hem de yaklaşık altı metreye ulaşan bir dolgu söz konusu. Bu dolgunun da içinden önemli küçük buluntular geliyor, bize tarifleme verebilecek, kentin tarihçesine ilişkin önemli ipuçları geliyor. O yüzden de dikkatli kazmak durumundayız" dedi. 'DAHA FAZLA İŞ GÜCÜNE İHTİYACIMIZ VAR' Kazıların yaklaşık 30 kişilik ekipler sürdürüldüğünü dile getiren Erdem, "Arazide yaklaşık 30 kişilik bir ekibimiz var şimdilik. Gelen uzman hocalarımızla birlikte kazı mevsimi boyunca 40-45 kişiyi buluyor ekibimiz. Her buluntu uzmanları tarafından inceleniyor. Ekip sayısı tabii ki az çünkü çok büyük bir antik kent. Akropolis bir buçuk kilometre uzunluğunda ve yapıların tamamı gömük. Dolayısıyla tabii farklı sektörlerde daha kalabalık ekiplerle çalışmayı arzu ediyoruz. Destek tabii kültür bakanlığımızdan ve geleceğe miras projesinden geliyor ve belediyemizden geliyor. Tabii ki daha fazla iş gücü için daha fazla işe ihtiyacımız var. Bu da sponsorların desteği demek. Yani sponsorların desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu.