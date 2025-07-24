Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da inşaat işçilerinin 'park yeri' kavgası; 1'i polis, 3 yaralı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde iki inşaat firmasının işçileri arasında çıkan park yeri kavgasında başlarına çekiç darbesi alan 2 işçi ile olaya müdahale eden 1 polis memuru yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 13:31 Güncelleme: 24.07.2025 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da inşaat işçilerinin 'park yeri' kavgası; 1'i polis, 3 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde iki inşaat firmasının işçileri arasında çıkan park yeri kavgasında başlarına çekiç darbesi alan 2 işçi ile olaya müdahale eden 1 polis memuru yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.

        Olay, Havuzlar Mahallesi Orhan Kemal 8. Sokak’ta meydana geldi. İnşaatın önünde, başka firmaya ait park halindeki kamyonetin sürücüsüyle inşaat çalışanları arasında, park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olaya firmalarda çalışan diğer işçiler de dahil oldu. Kavga sırasında, işçilerden H.G. ve S.D. başlarına gelen çekiç darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Müdahale sırasında bir polis memuru da hafif yaralandı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu taraflar ayrıldı. Olayda yaralanan işçiler H.G., S.D. ve polis memuru ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Polis olayla ilgili B.Ş., O.G., E.G., H.G., S.U., A.D., M.Ö. ve K.İ.’yi gözaltına alındı. Şüpheliler Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Gayrimenkul sertifikasının detayları
        Gayrimenkul sertifikasının detayları
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Yaşadığı kabusu 1 ay önce arkadaşına anlattı!
        Yaşadığı kabusu 1 ay önce arkadaşına anlattı!
        Rus yolcu uçağı düştü
        Rus yolcu uçağı düştü
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Bu restoranda siparişiniz yanlış gelebilir
        Bu restoranda siparişiniz yanlış gelebilir
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da yangınından zarar gören orman sahalarında çalışmalar başladı
        Tekirdağ'da yangınından zarar gören orman sahalarında çalışmalar başladı
        Tekirdağ'da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlandı
        Tekirdağ'da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlandı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Tekirdağ'da elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi
        Tekirdağ'da elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi
        Tekirdağ'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü (2)
        Tekirdağ'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü (2)