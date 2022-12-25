Uçmakdere paraşüt tutkunlarına kışın da ev sahipliği yapıyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Adrenalin tutkunlarının gözde adreslerinden Tekirdağ Uçmakdere'de yamaç paraşütü tutkunları kışın da gökyüzüyle buluşuyor.

Denizin ve ormanların bütünleştiği Şarköy ilçesinin Uçmakdere Mahallesi'nde yamaç paraşütü uçuşları kış aylarında da yapılıyor.

Rüzgarın durumuna göre paraşüt tutkunları 250 ya da 600 metrelik pistlerden uçuş yaparak, Marmara Denizi ve Ganos Dağı'nın sunduğu güzellikleri gökyüzünden izleme imkanı buluyor.

Özellikle hafta sonları İstanbul ve yakın kentlerden gelenler, Uçmakdere'de gökyüzüyle buluşmanın tadını çıkarıyor.

Paraşüt eğitmeni Kadir Aksoy, AA muhabirine, Uçmakdere'nin her mevsim paraşüt tutkunlarını ağırladığını söyledi.

Aralık ayının son haftasında Tekirdağ'da güzel bir rüzgar olduğunu belirten Aksoy, "Kış aylarında paraşüt için en çok tercih edilen yer Uçmakdere diyebiliriz. İstanbul ve diğer illerden pilotlar var. Güneyden esen rüzgarların havayı yumuşatması ve rüzgarın şiddetinin paraşütler için uygun olması burayı cazip hale getiriyor." dedi.

Paraşütle uçuş yapan Mustafa Midil de gökyüzünden deniz ve ormanların güzelliğini izlemenin çok keyifli olduğunu dile getirdi.

Yamaç paraşütünün Uçmakdere'de her mevsim yapılabilmesinin büyük avantaj olduğunu ifade eden Midil, "Uçuş için mükemmel bir gün. Kış olmasına rağmen sıcaklık ve rüzgar hızı gayet iyi. İnsanlar doğanın tadını çıkarıyor. Herkesi buraya bekleriz." diye konuştu.









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