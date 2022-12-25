Tekirdağ'da devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Hasan Keskin idaresindeki 39 ABU 232 plakalı otomobil Semetli köyü yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Yaralılar Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.





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