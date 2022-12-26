Tekirdağ'da asayiş

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu'da çalıştığı çatıdan yandaki binanın çatısına düşen işçi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şeyh Sinan Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binada çalışan inşaat işçisi F.A, dengesini kaybederek yandaki binanın çatısına düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçinin, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

- Demirleri atarak kaçtılar

Çorlu'da iki şüpheli polisi görünce yanlarındaki hurda demirleri atarak kaçtı.

Hıdırağa Mahallesi'nde devriye görevindeki polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir at arabasını durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler, arabada bulunan demirleri atarak kaçtı.

Demirlerin çalıntı olduğunu düşünen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.





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