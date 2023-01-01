Tekirdağ'da sis etkili oldu

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.



Akşam saatlerin başlayan sis gece yarısı etkisini arttırdı.

Bazı noktalarda yoğun sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Polis ekipleri sürücüleri dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, sisin öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öğrenildi.













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