Tekirdağ'da uçak bakım görevlisi iş kazasında yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde uçak bakım görevlisi iş kazasında hafif yaralandı.



Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'nda görevli A.E'nin yüzüne, uçak bakımı yaptığı esnasında tahta parçası sıçradı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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