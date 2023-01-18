Tekirdağ'da 150 fidan toprakla buluşturuldu

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde 150 fidanın dikimi, törenle gerçekleştirildi.

Çerkezköy OSB'de faaliyet gösteren özel bir şirket tarafından Fatih Mahallesi'nde bulunan 4 bin 580 metrekare alanda 150 fidan toprakla buluşturuldu.

Yeşil alan olarak belirlenen bölgeye ıhlamur, ceviz, çınar ve erguvan ağaç türlerine ait fidanlar dikildi.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Ahmet Temiroğlu, törende yaptığı konuşmada, fabrikaların sadece para kazanma ya da ihracat görevinin olmadığını, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine de önem vermesi gerektiğini söyledi.

Kapaklı Belediyesi ile çevre konusunda iş birliği çalışmaları yaptıklarını anlatan Temiroğlu, "Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyoruz. Bizlerin bu çevreye bir borcu var. Sorumluluğumuz var. Sosyal sorumluluklarımızın farkındayız. Bu bilinçle birçok faaliyeti hayata geçiriyoruz. Bizlere bu imkanı sunan Kapaklı Belediyesi ve Kapaklı Kaymakamlığına teşekkür ediyorum." dedi.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin de fidan dikilen bölgenin ilerleyen zamanda yürüyüş yolları, oturma alanları, aydınlatma ve peyzaj çalışmalarıyla yaşam alanına dönüştürüleceğini ifade etti.

Fidan dikimini gerçekleştiren şirket ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline teşekkür eden Çetin, "Daha ferah ve daha yeşil bir Kapaklı için çalışmalarımızı sürdürmeye, ilçemize yeni yaşam alanları kazandırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Fidan dikim törenine Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.