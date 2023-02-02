Şarköylü balıkçılar kıyıya karidesle döndü

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde küçük tekne balıkçıları, karides, dil ve pisi balığı için uygulanan av yasağının sona ermesinin ardından bol miktarda karides avladı.

Şarköylü balıkçılar, 1-31 Ocak'ta uygulanan yasağın sona ermesinin ardından hazırlıklarını tamamlayarak karides için Marmara Denizi'ne ağ attı.

Balıkçılar Şarköy Limanı'na bol miktarda karidesle döndü.

Şarköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yaşar Karayer, AA muhabirine, geçen yıl çok miktarda palamut avladıklarını söyledi.

Yasağın kalkmasının ardından da karides için denize ağ attıklarını anlatan Karayer, "Karideslerin havyar döküm zamanı olduğundan dolayı ara yasağımız vardı. Ara yasak bitti. 15 Nisan'a kadar avcılığa devam edeceğiz. İnşallah verimli geçer." dedi.

Öte yandan Süleymanpaşa ilçesinden Marmara Denizi'ne açılan balıkçılar da kıyıya çok miktarda karidesle döndü.





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