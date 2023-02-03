Tekirdağ'da tezhip sergisi açıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen tezhip kursuna katılan öğrencilerin hazırladığı çalışmaların yer aldığı sergi açıldı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde, tezhip sanatçısı ve kurs eğitmeni İlknur Türker Eriz ve öğrencilerinin hazırladığı eserler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar ve Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu serginin açılışını yaptı.

Açılışta konuşan tezhip sanatçısı Eriz, geleneksel Türk sanatlarından tezhibin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasına destek veren Süleymanpaşa Belediyesine teşekkür etti.

Katılımcılar, açılışın ardından sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Sergi, 11 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.





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