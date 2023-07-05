Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Hacıoğlu, şarkıyla gündeme gelen "Ali Cabbar"ın hikayesini anlattı:

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Çerkezköylü şarkıcı Emir Can İğrek'in son albümünde yer alan eserle gündeme gelen "Ali Cabbar"ın hüzünlü hikayesini anlattı.

Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ Çerkezköylü şarkıcı İğrek'in son albümünde yer alan kavuşulamayan bir aşkın anlatıldığı "Ali Cabbar" şarkısının son günlerde sosyal medyada paylaşımlarla gündeme geldiğini söyledi.

Şarkıda, klarnetçi müzisyen Tekirdağlı Ali Cabbar'ın "kara sevda"sının aktarıldığını ifade eden Hacıoğlu, şarkının, eski yıllarda gerçekleşen hikayesiyle de dinleyenleri hüzünlendirdiğini belirtti.

Hikayenin hüzünlü olduğunu vurgulayan Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Şarkının hikayesi anonim, yaşanmış bir aşk hikayesinden alınma. Ali Cabbar, rivayete göre babasıyla düğünlerde müzisyenlik yapan biri. Sevdalandığı kızı istetse de evlenemeyen Ali Cabbar, bir dönem hayata küsmüş. Yüreği sızlayan babası oğlunun da normalleşmesi için bir gün bir düğün cemiyeti olduğunu belirterek oğluyla bir düğünde gırnata çalacaklarını söyleyerek birlikte düğüne giderler.

Bir süre sonra Ali Cabbar düğünün kara sevdayla tutulduğu kızın düğünü olduğunu anlar. Gırnatasını yere atar, düğünü terk eder, ertesi gün de askere gitmek istediğini söyler. Rivayet odur ki Ali Cabbar askerde şehit düşer. Şarkı gerçekten çok hüzünlü şu sözleriyle insanı gerçekten çok etkiliyor. 'Baban der 'al gırnatanı oğlum, Akşama düğün var, yürü Ali Cabbar', Sevdiği kız başkasına varmış. Oynar el oğluyla çalar Ali Cabbar.' sözler gerçekten yürek dağlayıcı."

- "Balkanlar'ın hikayeleri acı ve hüzün doludur"

Hacıoğlu, Balkanlar'da ve Trakya'da yaşayan göçmenlerin acı ve hüzünlerle dolu hikayelerinin olduğunu belirtti.

Göçün her zaman acı olduğunu ifade eden Hacıoğlu, "Genelde Balkanlar'ın hikayeleri acı ve hüzün doludur. Zaten hayatları hüzün ve sürgün ile geçmiştir. Anadolu'dan Balkanlar'a daha sonra Trakya'ya ve Anadolu'ya gelmek başlı başına bir hüznün hikayesidir." dedi.

Ali Cabbar'ın "gırnata" çaldığını ifade eden Hacıoğlu, yörede gırnata olarak bilinen klarnetin önemli bir enstrüman olduğunu söyledi.

Tekirdağ'ın adının "Kara sevdalı ve şehit Ali Cabbar"ın hikayesiyle gündeme gelmesinin önemli olduğuna vurgu yapan Hacıoğlu, "Bu manada sarkıcı İğrek'in yaptığı Ali Cabbar şarkısı içinde birçok unsuru barındırması açısından şehitliğe atıfta bulunması, hüznü belirtmesi ve Tekirdağ'a ile anılması bizim için anlam ifade ediyor." diye konuştu.





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