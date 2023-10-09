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        Tekirdağ'da asayiş

        Çerkezköy ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 09:25 Güncelleme: 09.10.2023 - 09:25
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çerkezköy ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri M.A.A. ve D.H'yi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramasında 2 gram bonzai ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.

        - Otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Çerkezköy ilçesinde otomobilinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi.

        Araç sürücüsü İ.D. gözaltına alındı.

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