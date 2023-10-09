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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevi yetkililerince okullarda düzenlenen eğitimler sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 14:06 Güncelleme: 09.10.2023 - 14:08
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevi yetkililerince okullarda düzenlenen eğitimler sürüyor.

        Belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren bakımevinden veteriner hekim Ahmet Çavdar ve veteriner Özhan Malkoç, ilçedeki 20 okulda yaklaşık 500 öğrenciye sunum yaptı.

        Sunumlarda bakımevinin faaliyetleri, hayvan sahiplendirme prosedürleri ve sonrasında yapılması gerekenler, sokak hayvanlarının beslenmesi, sokak hayvanlarına takılan küpe ve çiplerin amacı ve önemi ile yaralı bir hayvan görüldüğünde yapılması gerekenler anlatıldı.

        Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, sunumların çok faydalı olduğunu belirtti.

        Kendisinin de zaman zaman eğitimleri takip ettiğini dile getiren Sarıkurt, "Yapılan etkinlikte, yaşamı birlikte paylaştığımız can dostlarımızın yaşam haklarının korunup gözetilmesi, onlara gösterilecek sevginin önemine dair bilgilere yer verildi. Yapılan sunumları dikkatle dinleyen çocuklar, Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevi görevlilerine eşlik eden hayvan dostlarımızı da doyasıya sevme fırsatı buldu. Bu tür etkinliklerin sayısını arttırarak devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

        - Ergene'de resim ve İstiklal Marşı okuma yarışmaları düzenlenecek

        Ergene'de Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında resim ve İstiklal Marşı'nın ilk 2 kıtasını okuma yarışmaları düzenlenecek.

        Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, düzenlenecek yarışmaların renkli görüntülere sahne olacağını belirtti.

        Anaokulu ve İlkokul öğrencilerinin katılacağı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verileceğini ifade eden Yüksel, yarışmalara son başvuru tarihinin 20 Ekim olduğunu kaydetti.

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