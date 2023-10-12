AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş'ten İsrail'in Gazze saldırısına tepki AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, Gazze'deki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerektiğini söyledi.

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, Gazze'deki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerektiğini söyledi.

Gümüş, İsrail'in Filistin halkına yönelik düzenlediği saldırılara ve ablukaya ilişkin il başkanlığında yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucunda, çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek 700'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın, uzun yıllardır devam eden insan hakları ihlali ve insani krizin sonucu oluştuğunu ifade eden Gümüş, Gazze'de ibadethaneler, hastaneler ve okulların vurulduğunu, bu durumun masum sivillerin hayatlarını tehdit ettiğini dile getirdi.

Sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası olmayacağını belirten Gümüş, şunları kaydetti:

"Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerekmektedir. Gazze halkı, barış ve adalet isteğiyle direnişini sürdürmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da girişimleriyle uluslararası toplum, Gazze'deki insanların temel haklarına saygı gösterilmesi ve onların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için gereken adımları atmaya davet edilmektedir.

Savaşın da bir ahlakı vardır. Abluka uygulamaları savaş ahlakına uymamaktadır. Abluka savaş değil katliamdır. Sivilleri cezalandırmak kimseye kazandırmaz. Masumlar ölmesin, daha fazla kan akmasın. Bölgede etkili tüm aktörleri, barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz."