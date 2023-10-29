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        Tekirdağlı balıkçılar Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılını tekneleriyle denizde tur atarak kutladı

        Tekirdağlı balıkçılar, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla denizde tur attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 20:00 Güncelleme: 29.10.2023 - 20:00
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        Tekirdağlı balıkçılar Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılını tekneleriyle denizde tur atarak kutladı
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        Tekirdağlı balıkçılar, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla denizde tur attı.

        Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda bir araya gelen balıkçılar, teknelerini Türk bayraklarıyla donattı.

        Balıkçılar daha sonra siren çalarak açıldıkları denizde tur attı.

        Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Etkinliğe 150 balıkçı teknesinin katıldığını belirten Pehlivanoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle andıklarını dile getirdi.

        Öte yandan, paraşüt eğitmeni Kadir Aksoy, Uçmakdere Mahallesi'nde 600 metrelik pistten atlayarak, Türk bayrağı ile gösteri uçuşu yaptı.

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