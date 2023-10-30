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        Tekirdağ'da devrilen tankerin sürücüsü öldü

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde devrilen tankerin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 16:04 Güncelleme: 30.10.2023 - 16:04
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        Tekirdağ'da devrilen tankerin sürücüsü öldü
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        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde devrilen tankerin sürücüsü hayatını kaybetti.

        F.T'nin (34) kullandığı 41 B 5964 plakalı tanker Yakuplu Mahallesi yakınlarında devrildi.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri devrilen tankerin altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Sürücünün cenazesi vinç yardımıyla tankerin kaldırılmasının ardından bulunduğu yerden çıkarılarak Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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