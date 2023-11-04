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        Çorlu'da Filistin'e destek için kermes düzenlendi

        Çorlu ilçesinde Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla düzenlenen kermes açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 13:57 Güncelleme: 04.11.2023 - 13:59
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        Çorlu'da Filistin'e destek için kermes düzenlendi
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        Çorlu ilçesinde Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla düzenlenen kermes açıldı.

        Atatürk Meydanı'nda, İlim Yayma Cemiyeti, Sivil Toplum Platformu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve müftülük tarafından organize edilen kermeste kadınlar hazırladığı el emeği ürünleri satışa sundu.

        Kermesten elde edilecek gelir, Çorlu İlçe Kaymakamlığı aracılığı ile Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine gönderilecek.

        Çorlu İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Kurtuluş Ay yaptığı açıklamada, kermeste güzel bir birliktelik örneğinin sergilendiğini söyledi.

        İsrail'in Filistin'e karşı insanlık suçu işlemeye devam ettiğini kaydeden Ay, buna sessiz kalınmaması gerektiğini de belirtti.

        Kermese, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, odalar, dernekler ve vatandaşlar destek verdi.

        Kermes iki gün boyunca açık kalacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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