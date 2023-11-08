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        Tekirdağ'da sis etkili oldu

        Tekirdağ'ın bazı kesimlerinde görülen sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 09:30 Güncelleme: 08.11.2023 - 09:37
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        Tekirdağ'da sis etkili oldu
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        Tekirdağ'ın bazı kesimlerinde görülen sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kentte dün gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, Tekirdağ'ı Malkara, Hayrabolu ve Muratlı'ya bağlayan kara yollarında görüş mesafesini düşürdü.

        Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 30 metreye düşmesi üzerine ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

        Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra etkisini kaybedeceğini öngörüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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