Tekirdağ'da sis etkili oldu

Tekirdağ'ın bazı kesimlerinde görülen sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte dün gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, Tekirdağ'ı Malkara, Hayrabolu ve Muratlı'ya bağlayan kara yollarında görüş mesafesini düşürdü.

Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 30 metreye düşmesi üzerine ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra etkisini kaybedeceğini öngörüyor.

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