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        Kapaklı Sitespor evinde Çan Gençlik Kale Spor'u 3-0 yendi

        Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi 5. hafta mücadelesinde Kapaklı Sitespor evinde Çan Gençlik Kale Spor'u 3-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 16:07 Güncelleme: 09.11.2023 - 16:07
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        Kapaklı Sitespor evinde Çan Gençlik Kale Spor'u 3-0 yendi
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        Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi 5. hafta mücadelesinde Kapaklı Sitespor evinde Çan Gençlik Kale Spor'u 3-0 yendi.

        TVF Kadınlar 2. Lig 5. haftasında Tekirdağ temsilcisi Kapaklı Sitespor, Çan Gençlik Kale Spor ile karşılaştı.

        Sitespor, her sette rakibi ile arasında açtığı farkı koruyarak, maçı 3-0 kazandı.

        Sitespor Baş Antrenör Alper Kemal Kaygusuz, AA muhabirine ligde namağlup devam etmekten mutlu olduklarını söyledi.

        Oyuncularını tebrik eden Kaygusuz, kendilerine destek veren herkese teşekkü​​​​​​​r etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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