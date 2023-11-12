Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Kapaklı Sitespor, deplasmanda Silivri Çağrıbey'i 3-0 yendi

        TVF Kadınlar 2. Ligi'nin 6. haftasında Kapaklı Sitespor, deplasmanda Silivri Çağrıbey'i 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 17:19 Güncelleme: 12.11.2023 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapaklı Sitespor, deplasmanda Silivri Çağrıbey'i 3-0 yendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        TVF Kadınlar 2. Ligi'nin 6. haftasında Kapaklı Sitespor, deplasmanda Silivri Çağrıbey'i 3-0 mağlup etti.

        Silivri Alibey Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya konuk ekip hızlı başladı. Kırmızı beyazlı ekip Kardelen, İlayda ve Hazal'ın elinden bulduğu sayılarla maçı önde götürdü.

        Ev sahibi takımın savunmadaki hatalarını iyi değerlendiren Sitespor, ilk seti 25-15 önde tamamladı.

        İkinci sete de hızlı başlayan kırmızı beyazlı ekip, rakibinin savunmadaki hatalarını iyi değerlendirdi. Konuk ekip Şafak, İlayda ve Aslıhan'ın elinden bulduğu sayılarla bu seti de 25-13 önde tamamladı.

        Mücadelenin son setinde Silivri Çağrıbey 6 sayı üretebildi ve set 25-6 konuk ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.

        Maçı 3-0 kazanan Sitespor'da Hazal 13 sayı, 12 verimlilik puanı ve 3 servis sayısı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu hap ele geçilen şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu hap ele geçilen şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da bir otomobilde 82 bin makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da bir otomobilde 82 bin makaron ele geçirildi
        KOSGEB desteğiyle büyüttüğü işletmesinde ürettiği kalıpları Rusya'ya ihraç...
        KOSGEB desteğiyle büyüttüğü işletmesinde ürettiği kalıpları Rusya'ya ihraç...
        2 çocuğun ölümünde 'asli' kusurlu bulunan belediyeler için 2,5 yıldır soruş...
        2 çocuğun ölümünde 'asli' kusurlu bulunan belediyeler için 2,5 yıldır soruş...