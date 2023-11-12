Kapaklı Sitespor, deplasmanda Silivri Çağrıbey'i 3-0 yendi

TVF Kadınlar 2. Ligi'nin 6. haftasında Kapaklı Sitespor, deplasmanda Silivri Çağrıbey'i 3-0 mağlup etti.

Silivri Alibey Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya konuk ekip hızlı başladı. Kırmızı beyazlı ekip Kardelen, İlayda ve Hazal'ın elinden bulduğu sayılarla maçı önde götürdü.

Ev sahibi takımın savunmadaki hatalarını iyi değerlendiren Sitespor, ilk seti 25-15 önde tamamladı.

İkinci sete de hızlı başlayan kırmızı beyazlı ekip, rakibinin savunmadaki hatalarını iyi değerlendirdi. Konuk ekip Şafak, İlayda ve Aslıhan'ın elinden bulduğu sayılarla bu seti de 25-13 önde tamamladı.

Mücadelenin son setinde Silivri Çağrıbey 6 sayı üretebildi ve set 25-6 konuk ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçı 3-0 kazanan Sitespor'da Hazal 13 sayı, 12 verimlilik puanı ve 3 servis sayısı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.