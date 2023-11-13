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        Tekirdağlı balıkçılar sağanak nedeniyle avlanamadı

        Tekirdağ'da etkili sağanak nedeniyle küçük tekne balıkçıları Marmara Denizi'ne ağ atamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 17:00 Güncelleme: 13.11.2023 - 17:10
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        Tekirdağlı balıkçılar sağanak nedeniyle avlanamadı
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        Tekirdağ'da etkili sağanak nedeniyle küçük tekne balıkçıları Marmara Denizi'ne ağ atamadı.

        Denize açılamayan bazı balıkçılar gün boyunca kıyıda ağ tamiri yaptı.

        Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine etkili olan sağanaktan dolayı küçük tekne balıkçılarının avlanamadığını söyledi.

        Havanın normale dönmesi sonrası balıkçıların denize açılacağını belirten Pehlivanoğlu, "Sağanak nedeniyle küçük tekne balıkçıları denize açılamadı. Balıkçı arkadaşlarımız yağışın ardından kıyada beklemeye geçti. Havanın düzelmesiyle arkadaşlarımız tekrardan ava çıkacak."dedi.

        Balıkçı Hüseyin Oğuz da yağıştan dolayı denize açılamadıklarını ve bu süreçte barakalarda ağ tamiri yaptıklarını dile getirdi.

        Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte yağışın aralıklarla hafta boyunca etkili olması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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