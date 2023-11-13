Tekirdağlı balıkçılar sağanak nedeniyle avlanamadı

Tekirdağ'da etkili sağanak nedeniyle küçük tekne balıkçıları Marmara Denizi'ne ağ atamadı.

Denize açılamayan bazı balıkçılar gün boyunca kıyıda ağ tamiri yaptı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine etkili olan sağanaktan dolayı küçük tekne balıkçılarının avlanamadığını söyledi.

Havanın normale dönmesi sonrası balıkçıların denize açılacağını belirten Pehlivanoğlu, "Sağanak nedeniyle küçük tekne balıkçıları denize açılamadı. Balıkçı arkadaşlarımız yağışın ardından kıyada beklemeye geçti. Havanın düzelmesiyle arkadaşlarımız tekrardan ava çıkacak."dedi.

Balıkçı Hüseyin Oğuz da yağıştan dolayı denize açılamadıklarını ve bu süreçte barakalarda ağ tamiri yaptıklarını dile getirdi.

Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte yağışın aralıklarla hafta boyunca etkili olması bekleniyor.