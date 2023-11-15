Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda Moldova, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan uyruklu 6 kadın ile kadınlara fuhuş yaptırdığı öne sürülen A.K. ve B.C. yakalandı.

Yabancı uyruklu kadınlar işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Şüpheliler A.K. ve B.C. ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.