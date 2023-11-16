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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Çorlu Hava Meydan Komutanı Albay Serkan Erişir, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 14:20 Güncelleme: 16.11.2023 - 14:20
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Çorlu Hava Meydan Komutanı Albay Serkan Erişir, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Soytürk ve Erişir görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti.

        Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nın çalışmalarını anlatan Erişir, yapılan faaliyetler ile ilgili Soytürk'e bilgi verdi.

        Erişir'e teşekkür eden Soytürk ise güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        - Başkan Uzunlar'a ziyaret

        Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Abdullah Eroğlu ve dernek yöneticileri, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar'ı ziyaret etti.

        Şube Başkanı Abdullah Eroğlu yönetim kurulu üyeleri, Başkan Uzunlar'ı makamında ziyaret ederek U-14 Milli Takım Trakya Bölge Karmasına seçilen sporcuları tanıttı.

        Uzunlar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Yöneticilere ve sporculara çalışmalarında başarılar dileyen Uzunlar, sporcuların gelişimlerinde önemli rol oynayan antrenörlere teşekkür etti.

        - Çorluspor 1947 deplasmanda Kullar 1975 Spor ile karşılaşacak

        Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele eden Çorluspor 1947, deplasmanda karşılaşacağı Kullar 1975 Spor maçı hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş yaptığı açıklamada, karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istediklerini belirtti.

        Zor bir deplasman maçına çıkacaklarını aktaran Gümüş, "Geçen hafta 3 puan aldık. Bu seriyi devam ettirip, sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz."ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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