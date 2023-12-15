Tekirdağ'da takside uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde takside uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'ndeki TOKİ uygulama noktasında şüphelendikleri ticari taksiyi durdurdu.

Araçta yolcu olarak bulunan K.A. ve M.Ş'nin çantasında yapılan aramada, 2 bin 520 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan M.Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.