Tekirdağ'da takside uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde takside uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde takside uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'ndeki TOKİ uygulama noktasında şüphelendikleri ticari taksiyi durdurdu.
Araçta yolcu olarak bulunan K.A. ve M.Ş'nin çantasında yapılan aramada, 2 bin 520 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan M.Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.