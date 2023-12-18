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        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

        Tekirdağ'da iki gündür devam eden poyrazın etkisini yitirmesiyle sahilde demirli şilep ve tankerler yollarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 11:25 Güncelleme: 18.12.2023 - 11:41
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        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
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        Tekirdağ'da iki gündür devam eden poyrazın etkisini yitirmesiyle sahilde demirli şilep ve tankerler yollarına devam etti.

        Bölgede hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

        Kuvvetli rüzgar nedeniyle Tekirdağ sahiline demir atan yerli ve yabancı bandıralı 14 şilep ile tanker bulundukları yerden ayrıldı.

        Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların iki gün aradan sonra yeniden denize açıldığını söyledi.

        Poyraz'ın etkisiyle denize açılamayan balıkçıların ağ tamiri ve teknelerinde bakım yaptığını aktaran Pehlivanoğlu, "Poyraz etkisini kaybetti. Balıkçı arkadaşlarımız iki günlük aranın ardından çinekop ve kalkan avcılığı ile faaliyetlerini sürdürecek." dedi.

        Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte perşembe günü sağanak bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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