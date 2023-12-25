Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da asayiş

        Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 10:25 Güncelleme: 25.12.2023 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği U.G, C.A. ve İ.I'yı durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Zanlılar gözaltına alındı.

        - Kapaklı'da uyuşturucu ele geçirilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı

        Kapaklı ilçesinde jandarma ekiplerince bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarca Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, otomobil sürücüsü M.Y. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        26 terörist etkisiz hale getirildi
        26 terörist etkisiz hale getirildi
        Tipide felaket! İş makinesi uçuruma yuvarlandı
        Tipide felaket! İş makinesi uçuruma yuvarlandı
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        Prof. Dr. Şener'den JN.1 açıklaması!
        Prof. Dr. Şener'den JN.1 açıklaması!
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        Derbi sonrası Icardi gerilimi!
        Derbi sonrası Icardi gerilimi!
        Meyve bıçağıyla cinayet! Katil: 16 Maktul: 17 yaşında!
        Meyve bıçağıyla cinayet! Katil: 16 Maktul: 17 yaşında!
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Ünlü oyuncuların kızı vefat etti
        Ünlü oyuncuların kızı vefat etti
        İngiliz bakanın şakası ülkeyi karıştırdı
        İngiliz bakanın şakası ülkeyi karıştırdı
        Nisanur 2 yaşındaydı... Caniye 2 kez ağır müebbet!
        Nisanur 2 yaşındaydı... Caniye 2 kez ağır müebbet!
        Otomotivin 2023'ü! İlklerin ve rekorların yılı...
        Otomotivin 2023'ü! İlklerin ve rekorların yılı...
        Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
        Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
        Sadece hakem kazandı
        Sadece hakem kazandı
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        Kartal'dan Buruk'a yanıt!
        Kartal'dan Buruk'a yanıt!
        Buruk'tan penaltı ve Süper Kupa isyanı!
        Buruk'tan penaltı ve Süper Kupa isyanı!
        Ünlülerin şehit acısı
        Ünlülerin şehit acısı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da "Egzersiz ve Spor Psikolojisi" semineri düzenlendi
        Tekirdağ'da "Egzersiz ve Spor Psikolojisi" semineri düzenlendi
        Kıbrıs gazisi Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı
        Kıbrıs gazisi Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı
        "Türkan bebek" ölümünün 39. yılında Tekirdağ'da anıldı
        "Türkan bebek" ölümünün 39. yılında Tekirdağ'da anıldı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da geleceğin aşçıları çölyak hastaları için özel gıdalar hazırlıyo...
        Tekirdağ'da geleceğin aşçıları çölyak hastaları için özel gıdalar hazırlıyo...
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa