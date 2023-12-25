Tekirdağ'da asayiş

Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği U.G, C.A. ve İ.I'yı durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı.

- Kapaklı'da uyuşturucu ele geçirilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı

Kapaklı ilçesinde jandarma ekiplerince bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarca Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, otomobil sürücüsü M.Y. gözaltına alındı.

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