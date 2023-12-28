Tekirdağ'da tekstil atölyesinde Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde jandarma ekiplerince iş yerine iklimlendirme sistemi kurarak saksılarda Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.Ö'nün tekstil atölyesinde kenevir üretimi yaptığı istihbaratını aldı.

Ekipler, şüphelinin Nusratlı Mahallesi'ndeki iş yerinde yaptığı aramada, 4 kilo 550 gram esrar, 889 kök kenevir, iklimlendirmede kullanılan malzemeler, ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

İş yerindeki Y.Ö. ve Y.K. gözaltına alındı.

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