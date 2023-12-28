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        Tekirdağ'da tekstil atölyesinde Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı gözaltına alındı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde jandarma ekiplerince iş yerine iklimlendirme sistemi kurarak saksılarda Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 11:36 Güncelleme: 28.12.2023 - 11:40
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        Tekirdağ'da tekstil atölyesinde Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı gözaltına alındı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde jandarma ekiplerince iş yerine iklimlendirme sistemi kurarak saksılarda Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.Ö'nün tekstil atölyesinde kenevir üretimi yaptığı istihbaratını aldı.

        Ekipler, şüphelinin Nusratlı Mahallesi'ndeki iş yerinde yaptığı aramada, 4 kilo 550 gram esrar, 889 kök kenevir, iklimlendirmede kullanılan malzemeler, ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        İş yerindeki Y.Ö. ve Y.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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