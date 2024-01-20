AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel basın mensuplarıyla bir araya geldi AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel, yerel seçimlerden sonra kentte değişim, gelişim ve dönüşüm başlıklarıyla birçok projeyi başlatacaklarını söyledi.

AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel, yerel seçimlerden sonra kentte değişim, gelişim ve dönüşüm başlıklarıyla birçok projeyi başlatacaklarını söyledi.

Yüksel, bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Tekirdağ'ı gerçek belediyecilikle tanıştıracaklarını, seçim sürecinde polemikten uzak kendi çalışmalarını anlatacakları bir yol izleyeceklerini belirten Yüksel, "Bu şehrin insanları, huzurlu bir şehirde daha güzel, projelerin konuşulduğu, projelerin hayata geçirildiği bir yönetim istiyor. 1 Nisan'dan itibaren değişim, gelişim ve dönüşüm başlıklarıyla bir çok projeyi halkımıza duyuracağız. Seçimden sonra gençler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar değişimi görecek." dedi.

Yüksel, seçimlerden sonra Tekirdağ'da vatandaşların proje üreten ve projeleri hayata geçiren bir belediye başkanı göreceğini dile getirdi.

Millete hizmet ederek gönlüne girmek için çalışan bir ekip olduklarını dile getiren Yüksel, "Uykusuz kalmak, yorulmak gibi bir derdimiz yok. Biz sahada bunu buram buram hissettireceğiz. Kentin her yerinden değişim, gelişim ve dönüşümü göreceksiniz. Tekirdağ'ın çok sorunu var. Şimdiki belediye başkanımızı eleştirmek için söylemiyorum, 'yaparız' yerine 'bakarız' ile geçti 10 yılımız. Bundan sonra yaparız diyen bir belediyecilik anlayışıyla karşı karşıya kalacaksınız." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Tekirdağ'da seçime kadar teşkilatların mücadele edeceğini, kent için bundan sonra neler yapılacağının konuşulacağı bir sürecin başladığını kaydetti.

AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş de Yüksel ile 31 Mart'a kadar sahada olacaklarını, Tekirdağ'daki belediyeleri kazanmak için gece gündüz çalışacaklarını dile getirdi.

MHP İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin ise seçimin son gününe kadar Cumhur İttifakı adayı Yüksel için tüm teşkilatlarla birlikte çalışacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Cüneyt Yüksel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.