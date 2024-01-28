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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Hayrabolu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 15:41 Güncelleme: 28.01.2024 - 16:51
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Hayrabolu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Emiryakup Mahallesi’nde Ayşe Topal’a ait müstakil evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Belediye Başkanı Osman İnan, ev sahibi Topal'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        -Hayrabolu'da sünnet şöleni düzenlendi

        Hayrabolu Belediyesince geleneksel hale getirilen toplu sünnet şöleni düzenlendi.

        İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen şölende konuşan Belediye Başkanı Osman İnan, 80 çocuğun sünnet ettirildiğini söyledi.

        Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde bu tür hizmetlerin devam edeceğini ifade eden İnan, "Allah onların damatlığını da göstersin. İnşallah bu gençlerimiz vatana millete hayırlı evlatlar olurlar. Allah çocuklarımızın yolunu açık etsin." diye konuştu.

        Sünnet olan çocuklara bisiklet hediye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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