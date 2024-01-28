Hayrabolu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Emiryakup Mahallesi’nde Ayşe Topal’a ait müstakil evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Belediye Başkanı Osman İnan, ev sahibi Topal'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

-Hayrabolu'da sünnet şöleni düzenlendi

Hayrabolu Belediyesince geleneksel hale getirilen toplu sünnet şöleni düzenlendi.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen şölende konuşan Belediye Başkanı Osman İnan, 80 çocuğun sünnet ettirildiğini söyledi.

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde bu tür hizmetlerin devam edeceğini ifade eden İnan, "Allah onların damatlığını da göstersin. İnşallah bu gençlerimiz vatana millete hayırlı evlatlar olurlar. Allah çocuklarımızın yolunu açık etsin." diye konuştu.

Sünnet olan çocuklara bisiklet hediye edildi.