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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Ergene Spor Kompleksi'nin temeli atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 12:12 Güncelleme: 29.01.2024 - 12:17
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Ergene Spor Kompleksi'nin temeli atıldı.

        Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Yeşiltepe Mahallesi'nde düzenlenen temel atma töreninde yaptığı konuşmada, spor kompleksinin bütün bölgeye hizmet edeceğini söyledi.

        Modern spor tesisleri inşa etmeye devam edeceklerinin ifade eden Yüksel, "Sporun ve sporcunun daima yanında olan bir belediye olarak bugüne kadar tüm amatör spor kulüplerine nakdi 2 milyon yine aynı oranda malzeme yardımını gerçekleştirdik. Bireysel branşlarda faaliyet gösteren sporcularımıza yönetmelikler dahilinde ödül ve malzeme desteklerini sürdürüyoruz. Spor kompleksimizin şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        Törene, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve vatandaşlar katıldı.

        - Ergene Belediye ocak ayı meclis toplantısı yapıldı

        Ergene Belediyesi 2024'ün ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

        Ergene Belediye Ulaş Hizmet binası salonunda düzenlenen toplantıda, önceden belirlenen gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandı.

        Toplantıda komisyondan gelen raporlar da görüşülerek karara bağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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