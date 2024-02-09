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        Kırkpınar'ın efsanesi "Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan" anıldı

        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 8 yıl üst üste başpehlivan olan "Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan", vefatının 42. yılında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 12:04 Güncelleme: 09.02.2024 - 12:40
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        Kırkpınar'ın efsanesi "Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan" anıldı
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        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 8 yıl üst üste başpehlivan olan "Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan", vefatının 42. yılında anıldı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün ve Hüseyin Pehlivan İlkokulu öğrencileri, Hüseyin Pehlivan'ın mezarına karanfil bıraktı.

        Hacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Hüseyin Pehlivan'ın Kırkpınar rekorunun halen kırılamadığını anımsattı.

        Hüseyin Pehlivan'ın rekor sahibi bir pehlivan olduğunu ifade eden Hacıoğlu, "Kendisi dürüstlük abidesi aynı zamanda. Bütün hayatı doğruluk ve dürüstlük üzerine geçmiş, hiçbir şikeye karışmadan güreşerek şampiyon olmuştur. Bulgaristan'da doğup sonra Tekirdağ'da hayatına devam eden pehlivan Hüseyin Alkaya, 'Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan' olarak nam salıyor. Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı yerde heykeli olması gereken bir güreşçi." diye konuştu.

        Üzgün de Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan'ın yağlı güreşlerin efsanelerinden olduğunu aktardı.

        Pehlivanın Türkiye'nin adını tüm dünyaya duyurduğunu belirten Üzgün, "Güreş sporuna damga vuran başpehlivan Hüseyin Pehlivan'ın adını yaşatmaya çalışıyoruz. Başarıları anlatmakla bitmez. Hüseyin Pehlivan, kentin gelmiş geçmiş en büyük sporcusu." dedi.

        Daha sonra protokol ve öğrenciler dua okudu.

        - Hüseyin Pehlivan

        Hüseyin Alkaya, 1908 yılında Bulgaristan'ın Kırcaali kentine bağlı Alkaya köyünde doğdu, 14 yaşındayken ailesiyle Tekirdağ'a göç etti. Ailesi, köylerinin ismini soyadı olarak aldı.

        Ağabeylerinden özenerek başladığı güreşte kısa sürede adını duyurmaya başlayan Alkaya, Kırkpınar'da namına nam kattı. 1935-1942 yılları arasında Kırkpınar'da kesintisiz başpehlivan unvanı aldı.

        Yurdun dört bir yanında güreş müsabakalarında adını duyuran Hüseyin Alkaya, yurt dışında da güreşlerdeki başarısıyla nam yaptı.

        Alkaya, 74 yaşında Tekirdağ'da yaşamını yitirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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