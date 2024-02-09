Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 37 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 122 şüpheliden 37'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçun önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında son üç günde il genelinde belirlenen adreslerde arama yaptı.

Aramalarda, 4 bin 416 sentetik ecza, 384 gram sentetik uyuşturucu, 122 gram eroin, 20 gram esrar, 17 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 57 kilogram kaçak tütün, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 51 bin 580 lira ve satış ruhsatı olmayan bir işletmede 12 bin 361 şişe içki ele geçirildi.

Operasyonlarda 122 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 37'si tutuklandı, 85'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.