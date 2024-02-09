Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 37 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 122 şüpheliden 37'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 11:16 Güncelleme: 09.02.2024 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 37 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 122 şüpheliden 37'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçun önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında son üç günde il genelinde belirlenen adreslerde arama yaptı.

        Aramalarda, 4 bin 416 sentetik ecza, 384 gram sentetik uyuşturucu, 122 gram eroin, 20 gram esrar, 17 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 57 kilogram kaçak tütün, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 51 bin 580 lira ve satış ruhsatı olmayan bir işletmede 12 bin 361 şişe içki ele geçirildi.

        Operasyonlarda 122 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 37'si tutuklandı, 85'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        MOSSAD soruşturmasında itiraf geldi!
        MOSSAD soruşturmasında itiraf geldi!
        Son gün bombası: Muci...
        Son gün bombası: Muci...
        Bir Avrupa ülkesinde daha grev
        Bir Avrupa ülkesinde daha grev
        Mart, nisan, mayıs aylarında sıcaklık ne olacak? Uzmanı açıkladı!
        Mart, nisan, mayıs aylarında sıcaklık ne olacak? Uzmanı açıkladı!
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        O anlar kamerada! Zabıtaya döner bıçağıyla feci saldırı!
        O anlar kamerada! Zabıtaya döner bıçağıyla feci saldırı!
        Kiracısını çatalla yaralamıştı... "Gerekirse ayaklarına sıkın!"
        Kiracısını çatalla yaralamıştı... "Gerekirse ayaklarına sıkın!"
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        Biden rapora tepki gösterdi: "Hafızam gayet iyi"
        Biden rapora tepki gösterdi: "Hafızam gayet iyi"
        Park yeri kavgası cinayetle bitti!
        Park yeri kavgası cinayetle bitti!
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        Borsa 9 bin puanı gördü
        Borsa 9 bin puanı gördü
        Ya izin ya para
        Ya izin ya para
        Aslan sol bekine geç de olsa kavuştu
        Aslan sol bekine geç de olsa kavuştu
        Akrabaları Gezeravcı'yı bekliyor
        Akrabaları Gezeravcı'yı bekliyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        Putin ABD'li gazeteciye konuştu: "Rusya'yı yenmek imkansız"
        Putin ABD'li gazeteciye konuştu: "Rusya'yı yenmek imkansız"

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da jandarmanın dron destekli trafik denetiminde 2 düzensiz göçmen...
        Tekirdağ'da jandarmanın dron destekli trafik denetiminde 2 düzensiz göçmen...
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da balıkçı tezgahlarında en çok istavrit ilgi görüyor
        Tekirdağ'da balıkçı tezgahlarında en çok istavrit ilgi görüyor
        Tekirdağ'daki tekstil fabrikası elektrik ihtiyacının büyük kısmını güneşten...
        Tekirdağ'daki tekstil fabrikası elektrik ihtiyacının büyük kısmını güneşten...
        Tekirdağlı öğrenci, jandarmanın resim yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu
        Tekirdağlı öğrenci, jandarmanın resim yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa