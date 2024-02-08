Tekirdağlı öğrenci, jandarmanın resim yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu

İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlhan Koçer, Canseven'i tebrik etti.

Ortaokul kategorisinde Türkiye 3'üncüsü olan Canseven için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Çerkezköy 75. Yıl Ortaokulu öğrencisi Berfu Canseven, Jandarma Genel Komutanlığınca düzenlenen "Cumhuriyet, Güvenlik ve Jandarma" temalı ulusal resim yarışmasında üçüncü oldu.

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