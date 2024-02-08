Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağlı öğrenci, jandarmanın resim yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu

        Çerkezköy 75. Yıl Ortaokulu öğrencisi Berfu Canseven, Jandarma Genel Komutanlığınca düzenlenen "Cumhuriyet, Güvenlik ve Jandarma" temalı ulusal resim yarışmasında üçüncü oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 11:24 Güncelleme: 08.02.2024 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağlı öğrenci, jandarmanın resim yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çerkezköy 75. Yıl Ortaokulu öğrencisi Berfu Canseven, Jandarma Genel Komutanlığınca düzenlenen "Cumhuriyet, Güvenlik ve Jandarma" temalı ulusal resim yarışmasında üçüncü oldu.

        Ortaokul kategorisinde Türkiye 3'üncüsü olan Canseven için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

        İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlhan Koçer, Canseven'i tebrik etti.

        Öğrenciye bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        Depremin acısı çay ocağının duvarlarında
        Depremin acısı çay ocağının duvarlarında
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Babasını, annesini ve kardeşini öldürdü!
        Babasını, annesini ve kardeşini öldürdü!
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        Fizyoterapi teknikeri kadın vahşet kurbanı!
        Fizyoterapi teknikeri kadın vahşet kurbanı!
        ABD'de senatörler Ukrayna paketini bloke etti
        ABD'de senatörler Ukrayna paketini bloke etti
        Otomobil takla attı, sürücü ortadan kayboldu!
        Otomobil takla attı, sürücü ortadan kayboldu!
        Pakistan'da gergin seçim: İnternet kesildi, saldırı gerçekleşti!
        Pakistan'da gergin seçim: İnternet kesildi, saldırı gerçekleşti!
        Habur Sınır Kapısı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri: 655 milyon TL!
        Habur Sınır Kapısı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri: 655 milyon TL!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        'Yasak aşk' cinayetinde flaş gelişme!
        'Yasak aşk' cinayetinde flaş gelişme!
        "Malzeme iyi olunca..."
        "Malzeme iyi olunca..."
        Helikopter kazasında hayatını kaybeden başkanın son sözleri!
        Helikopter kazasında hayatını kaybeden başkanın son sözleri!
        Yürek yakan kaza! 3 can kaybından biri 6 aylık bebek!
        Yürek yakan kaza! 3 can kaybından biri 6 aylık bebek!
        Yarım çalışma izni işçinin hakkı
        Yarım çalışma izni işçinin hakkı
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık iddiası! Aylık yüzde 17 faiz! İşte yeni ayrıntılar!
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık iddiası! Aylık yüzde 17 faiz! İşte yeni ayrıntılar!
        Hırsızlık için girdikleri evden çıkar çıkmaz yakalandılar!
        Hırsızlık için girdikleri evden çıkar çıkmaz yakalandılar!
        Arjantin'de 'Fernebahce' kuruldu!
        Arjantin'de 'Fernebahce' kuruldu!
        Mesai saati dışında çalışanıyla konuşana ceza gelecek
        Mesai saati dışında çalışanıyla konuşana ceza gelecek

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'daki tekstil fabrikası elektrik ihtiyacının büyük kısmını güneşten...
        Tekirdağ'daki tekstil fabrikası elektrik ihtiyacının büyük kısmını güneşten...
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Minik Defne'nin satrançta hedefi Avrupa şampiyonluğu
        Minik Defne'nin satrançta hedefi Avrupa şampiyonluğu
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yüksel ziyaretler...
        Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yüksel ziyaretler...