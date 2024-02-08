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        Tekirdağ'da balıkçı tezgahlarında en çok istavrit ilgi görüyor

        Tekirdağ'da balık tezgahlarında daha çok istavrit satışı yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 13:40 Güncelleme: 08.02.2024 - 13:40
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        Tekirdağ'da balıkçı tezgahlarında en çok istavrit ilgi görüyor
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        Tekirdağ'da balık tezgahlarında daha çok istavrit satışı yapılıyor.

        Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların ağlarında istavrit, çinekop, hamsi ve mezgitle limana döndüğünü söyledi.

        Vatandaşların bu sıralar diğer balıklara nazaran istavriti tercih ettiğini dile getiren Pehlivanoğlu, "İstavrit, kilogramı 150 liradan satılıyor. İlgi iyi, diğer balıklara da rağbet olsa da bu aralar en çok istavrit satılıyor." dedi.

        Av yasağına kadar balıkçıların ekmek parası için ağ atmayı sürdüreceğini belirten Pehlivanoğlu, ocak başından bu yana denizden umdukları kadar balık çıkmadığını kaydetti.

        Balıkçı Bekir Erol da vatandaşların lezzetinden dolayı istavriti tercih ettiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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