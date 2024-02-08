Uzunlar'a ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, AK Parti İlçe Başkanı Şirzat Filiz, MHP İlçe Başkanı Yakup Gazi Tantan ve Cumhur İttifakı Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Gökhan Saygı eşlik etti.

Toplantıda konuşan Vali Soytürk, Kuran kursunun yapımına katkı sağlayacak olan herkese teşekkür etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ﻿Tekirdağ Valiliği Toplantı Salonu'nda Kuran kursu yaptırılmasına ilişkin protokol Vali Recep Soytürk, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, İl Müftüsü Mustafa Soykök, Turut İnşaat, Gıda, Hafriyat Firması Yönetim Kurulu Başkanı Murat Turut tarafından imzalandı.

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