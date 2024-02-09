Tekirdağ'da jandarmanın dron destekli trafik denetiminde 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 35 sürücüye 54 bin 330 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesinde trafiğin yoğun olduğu güzergah ve kavşaklarda dronla denetim yaptı.

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