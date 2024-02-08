Çorluspor 1947, hafta sonu oynayacağı Feriköy maçı için hazırlıklarını tamamladı.

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta (BAL) mücadele eden Çorluspor 1947, kendi sahasında Feriköysporu ağırlayacak.

Pazar günü Çorlu General Basri Saran Stadyumu'nda oynanacak müsabaka için hazırlıklarını tamamlayan ev sahibi ekip, idman programını da tamamladı.

Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş, AA muhabirine müsabaka için tüm hazırlıklarının tam olduğunu söyledi.

Gümüş, maçı da kazanarak 3 puanı hanelerine yazdıracaklarını ifade ederek, "Çok güzel bir çıkışı yakaladık. Haftalardır kazanıyoruz. Bu hafta da çıkacağımız Feriköy müsabakasından, kendi evimizde galip ayrılarak 3 puanı hanemize yazdıracağız. Oyuncularımıza güvenimiz tam. Bütün sporseverleri de hafta sonu çoluk çocuk stada bizleri desteklemeye davet ediyorum." dedi.

- Ergene Belediyesi şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

Ergene Belediyesi'nin şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel başkanlığında meclis salonunda yapılan toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve siyasi partilerin temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, komisyonlardan gelen raporlar okundu.

Cadde ve sokak isimleri komisyonunun Karamehmet Mahallesi'nde yapımı süren meydan düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgeye Şehitler Meydanı adının verilmesi kararını meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddelerini görüşerek karara bağlayan meclis üyeleri, komisyonlardan gelen raporları da karara bağladı.

-Çorlu Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Çorlu Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası arasında, 680 personeli kapsayan ek protokol imzalandı.

Belediye Düğün Salonu'nda yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Belediye-İş Sendikası Toplu İş Sözleşmesi Genel Sekreteri Güney Demirdaş, sözleşme ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da çalışanlarının emeğinin, alın terinin karşılığını toplu iş sözleşmesine ilave olarak veriyor olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Çorlu Belediyesi Personel A.Ş. bünyesinde çalışan personele 2023 Temmuz ayında yapılan yüzde 30 ek zammın ardından şimdi de yüzde 85 oranında zam yapıldığını ifade eden Sarıkurt, "Belediyemizin içinde bulunduğu ekonomik koşulların da ülke ekonomisiyle paralel olarak negatif yönde etkilendiği bir gerçek. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen bugüne kadar siz değerli çalışma arkadaşlarımızın maaşlarını hiç aksatmadık, eksik yatırmadık. Ekonomik zorluklar içerisinde de olsak her zaman belediyemizin ekonomisini güçlü tutmayı başardık ve belediye çalışanlarımızın ekonomik gelirini yükseltmeyi hedefledik." dedi.

Konuşmaların ardından, toplu iş sözleşmesi ek protokolü imzalandı.