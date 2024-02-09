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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Çorlu Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 13:02 Güncelleme: 09.02.2024 - 13:06
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        Çorlu Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

        Toplantıda, komisyon raporları da görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

        Kum, toplantı sonunda meclis üyeleriyle sohbet etti.

        - Ergene'de yol yapım çalışmaları

        Ergene'de, yol yapım çalışmaları devam ediyor.

        Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

        Belirlenen program dahilinde ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yüksel, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan her bölgeye müdahale edeceklerini kaydetti.

        Öncelik sıralamasının esas alındığı çalışmalarda, halktan gelen taleplerin de dikkate aldıklarını dile getiren Yüksel, "Ekiplerimiz, hava koşullarının izin verdiği zamanlarda gece gündüz demeden işlerine devam ediyor. Bizler de yapılan bu çalışmaları yakından takip ederek sık sık bilgi alıyoruz. Amacımız vatandaşımızı mağdur etmeden onlara en iyi hizmeti sunabilmek." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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