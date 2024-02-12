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        Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin yaşlı adama çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 11:37 Güncelleme: 12.02.2024 - 11:37
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        Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin yaşlı adama çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kemalettin Mahallesi Nilay Sokak'ta Mustafa V. yönetimindeki 59 LG 571 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Selim T.'ye (90) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan yaşlı adam olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Sürücünün polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldüğü kaza, etraftaki güvenlik kameralarınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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