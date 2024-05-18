Tekirdağ'da öğrencilere Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki yerli araç ve teçhizatlar tanıtıldı

Öğrenciler ve askeri personel arasında oynanan voleybol ve basketbol maçlarının ardından öğrencilere kupa verildi.

5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Muammer Alper ve şehit ailelerinin de katıldığı programda askeri personel, öğrenciler ve şehit aileleri fidan dikti.

Ardından öğrencilere, keskin nişancı timi, köpek timi ve Kahramanmaraş depremlerinde bölgede çalışma yapan 5. Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı Arama ve Kurtarma Bölüğü tanıtıldı.

Kolordu hakkında bilgi verilen programda öğrenciler, yerli ve milli imkanlarla üretilen Vuran, Kirpi, Komuta aracı, M4K kurtarıcı aracı ve hava savunma araçlarının yer aldığı sergiyi gezdi.

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