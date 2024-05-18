Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da öğrencilere Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki yerli araç ve teçhizatlar tanıtıldı

        Tekirdağ'da lise öğrencileri, 5. Kolordu Komutanlığında açılan sergide yerli araç ve teçhizatlar hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 11:36 Güncelleme: 18.05.2024 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da öğrencilere Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki yerli araç ve teçhizatlar tanıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da lise öğrencileri, 5. Kolordu Komutanlığında açılan sergide yerli araç ve teçhizatlar hakkında bilgi aldı.

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençlerle Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki bağın güçlendirilmesi amacıyla 5. Kolordu Komutanlığında program düzenlendi.

        Kolordu hakkında bilgi verilen programda öğrenciler, yerli ve milli imkanlarla üretilen Vuran, Kirpi, Komuta aracı, M4K kurtarıcı aracı ve hava savunma araçlarının yer aldığı sergiyi gezdi.

        Araçlara binen öğrenciler askeri personel tarafından bilgilendirildi.

        Ardından öğrencilere, keskin nişancı timi, köpek timi ve Kahramanmaraş depremlerinde bölgede çalışma yapan 5. Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı Arama ve Kurtarma Bölüğü tanıtıldı.

        5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Muammer Alper ve şehit ailelerinin de katıldığı programda askeri personel, öğrenciler ve şehit aileleri fidan dikti.

        Öğrenciler ve askeri personel arasında oynanan voleybol ve basketbol maçlarının ardından öğrencilere kupa verildi.

        Program sonunda davetlilere ikramda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Wall Street'te Türk bayrağı
        Wall Street'te Türk bayrağı
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap

        Benzer Haberler

        'Mavi yakalı açığının kapanması için meslek yüksekokulları artırılmalı'
        'Mavi yakalı açığının kapanması için meslek yüksekokulları artırılmalı'
        Türkiye Sakatlar Derneği üyesi genç kızın "sağlıkçı" olma hayali temsili ol...
        Türkiye Sakatlar Derneği üyesi genç kızın "sağlıkçı" olma hayali temsili ol...
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da Genç Kızılay'dan çocukları mutlu eden etkinlik
        Tekirdağ'da Genç Kızılay'dan çocukları mutlu eden etkinlik
        "Veliköy OSB Müteşşebbis Heyeti Toplantısı" yapıldı
        "Veliköy OSB Müteşşebbis Heyeti Toplantısı" yapıldı
        Marmaraereğlisi'nde "Engelliler Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Marmaraereğlisi'nde "Engelliler Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi