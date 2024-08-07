Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağspor'un transfer çalışmaları

        Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele edecek olan Tekirdağspor, teknik direktör İlker Bulut ve Süper Lig'de de forma giyen futbolcu Kıvanç Karakaş ile anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 13:01 Güncelleme: 07.08.2024 - 13:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağspor'un transfer çalışmaları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele edecek olan Tekirdağspor, teknik direktör İlker Bulut ve Süper Lig'de de forma giyen futbolcu Kıvanç Karakaş ile anlaşma sağladı.

        Tekirdağspor Başkanı Ekrem Daştan, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, yeniz sezona güzel bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

        Bu sezon takımın İlker Bulut'a emanet edildiğini ifade eden Daştan, "Hocamız tecrübeli bir isim. Onun da tavsiyeleri üzerine yeni transferlerimiz olacak. İlk olarak Süper Lig tecrübesi de olan Kıvanç Karakaş'ı kadromuza kattık. Hem kulübümüz hem de taraftarlarımız için güzel bir sezon olmasını diliyoruz." dedi.

        Teknik Direktör İlker Bulut da Tekirdağspor'un büyük bir potansiyeli olduğunu bilerek buraya geldiğini dile getirdi.

        Herkesin desteğini beklediklerini dile getiren Bulut, "Kıvanç kardeşimiz bizi kırmadı takımımıza katıldı. Daha planlanmış çok güzel transferlerimiz olacak. İnsanların bizlerden neler beklediğini biliyoruz. Futbolun içerisindeyiz. En güzel başarıları bu şehre kazandırmak istiyoruz." diye konuştu.

        Kıvanç Karakaş ise sahada güzel işlere imza atarak Tekirdağ'ı hak ettiği yerlere getirmek istediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Davada karar çıktı: Esençay 10 yıl sonra yeniden belde oldu
        Davada karar çıktı: Esençay 10 yıl sonra yeniden belde oldu
        Kart borcunu ödemeyen sayısında yüzde 70'lik artış
        Kart borcunu ödemeyen sayısında yüzde 70'lik artış
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        Her gün binlerce kişinin gittiği sitede çökme tehlikesi!
        Her gün binlerce kişinin gittiği sitede çökme tehlikesi!
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        Mourinho'ya alışın
        Mourinho'ya alışın
        Park yeri kavgasında baba ve oğlunu öldürdü!
        Park yeri kavgasında baba ve oğlunu öldürdü!
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Temmuz yağışları ortaya çıkardı! İç Anadolu, Karadeniz'e döndü
        Temmuz yağışları ortaya çıkardı! İç Anadolu, Karadeniz'e döndü
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Uyurken üzerinden kamyon geçen küçük kız feci şekilde can verdi!
        Uyurken üzerinden kamyon geçen küçük kız feci şekilde can verdi!
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Gök taşları 'ateş topları' gibi görünecek
        Gök taşları 'ateş topları' gibi görünecek
        Ex'ten next oldu
        Ex'ten next oldu
        "Sıkıntının kaynağı ileri üçlü"
        "Sıkıntının kaynağı ileri üçlü"
        Tuvaletteyken bu alışkanlıktan bir an önce vazgeçin!
        Tuvaletteyken bu alışkanlıktan bir an önce vazgeçin!
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı
        Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı
        ABD'de anketlerde son durum ne?
        ABD'de anketlerde son durum ne?
        TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor
        TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Yeniyol görevine başladı
        Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Yeniyol görevine başladı
        15 yaşındaki yeğenini cinayete azmettiren dayı tutuklandı
        15 yaşındaki yeğenini cinayete azmettiren dayı tutuklandı
        Tekirdağ'da tarım alanlarında dolu ve rüzgar zararı
        Tekirdağ'da tarım alanlarında dolu ve rüzgar zararı
        Çorlu'da, kardeşlerden 1'ini öldürüp, diğerini ağır yaralayan 2 şüpheli tut...
        Çorlu'da, kardeşlerden 1'ini öldürüp, diğerini ağır yaralayan 2 şüpheli tut...
        Tekirdağ'da doğal stüdyoya dönüşen renkli tarlalar turizme katkı sağladı
        Tekirdağ'da doğal stüdyoya dönüşen renkli tarlalar turizme katkı sağladı