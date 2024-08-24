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        Tekirdağ'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden belediye meclis üyesi toprağa verildi

        Tekirdağ'da uğradığı silahlı saldırı sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden CHP Süleymanpaşa Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Can Ekiciler toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 16:04 Güncelleme: 24.08.2024 - 16:12
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        Tekirdağ'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden belediye meclis üyesi toprağa verildi
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        Tekirdağ'da uğradığı silahlı saldırı sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden CHP Süleymanpaşa Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Can Ekiciler toprağa verildi.

        Tedavi gördüğü Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden 31 yaşındaki Ekiciler için Gazioğlu Camisi'nde tören düzenlendi.

        Ekiciler'in cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından Gazioğlu Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenazeye, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, DEVA Partisi Milletvekili Cem Avşar, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da katıldı.

        - Olay

        18 Ağustos'ta Gaziköy Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda Mustafa Can Ekiciler, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış, olayın ardından kaçan 3 zanlı jandarma ekiplerince yakalanmıştı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.K. tutuklanmış, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Saldırıda ağır yaralanan Ekiciler, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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