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        Tekirdağ'da "7. Cherry Cup" yelken yarışı yapıldı

        Tekirdağ'da, 8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları kapsamında "7. Cherry Cup" yarışı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 12:45 Güncelleme: 04.09.2024 - 12:45
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        Tekirdağ'da "7. Cherry Cup" yelken yarışı yapıldı
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        Tekirdağ'da, 8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları kapsamında "7. Cherry Cup" yarışı düzenlendi.

        Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde organize edilen yarışa Türkiye, Azerbaycan, Umman, Cezayir, Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Ukrayna, Kuzey Makedonya ve Kuveyt'ten sporcular katıldı.

        Tekirdağ Yelken Kulübü önünden yelkenleriyle denize açılan sporcular arasında zorlu mücadeleler yaşandı.

        Tekirdağ Yelken Spor Kulübü Antrenörü Berk Uzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları'nda 2 gün boyunca yapılan yarışlarda en iyi dereceyi alan sporcuların Cherry Cup'ta yarıştığını söyledi.

        Ülkelerin en iyi 9 kız ve en iyi 9 erkek yelkencisinin madalya için mücadele ettiğini ifade eden Uzel, "Yelken yarışlarına 9 ülkeden, 185 sporcu katılıyor. Bu sporcular 2 gün boyunca yarışlarını sürdürdü. Toplamda 4 yarış yapıldı. Bu yarışlarda en iyi derece yapan sporcularda bugün 3 yarış yaptı. Yarışların sonunda ülkelerin en iyi 3 erkek ve 3 kız yelkencisi belirlenmiş oldu." diye konuştu.

        Yarışmada, kızlarda Türkiye'den Melis Bolat, erkeklerde Ukrayna'dan Oleksandr Bolsunovskyı birinci oldu.

        İkinciliği kızlarda Bulgaristan'dan Karolina Cenova, erkeklerde Türkiye'den Boran Öden, üçüncülüğü ise kızlarda Ukrayna'dan Maria Yaroslavska, erkeklerde de Azerbaycan'dan Kamal Bashırlı elde etti.

        8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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