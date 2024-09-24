Tekirdağ'da otomobilde 450 bin makaron ele geçirildi

Araçta yapılan aramada 450 bin makaron ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

Tekirdağ'da bir otomobilde 450 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.

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