Tekirdağ'da istavrit tezgahlarda yer almaya başladı

Tekirdağ'dan palamuttan sonra istavrit de tezgahları süslemeye başladı.

Marmara Denizi'nde balıkçıların ağlarına takılan istavrit kilogramı 250 liradan alıcı buluyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, yeni sezonda balıkçıların yüzünün palamutla güldüğünü söyledi.

Bu sene balıkçılar için avcılığın güzel geçtiğini ifade eden Pehlivanoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sene bol palamut umuduyla başladık sezona. Palamut Karadeniz'de daha çok yüz güldürüyor. Bizim buradaki tekneler de avlanmak için oraya gitti. Buralarda palamut daha az. Şimdi istavrit de kendini göstermeye başladı, yavaş yavaş artacak diye bekliyoruz. Vatandaşların da balığa ilgisi güzel. Sezonun bol balık avcılığıyla devam etmesini umut ediyoruz."