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        Yürüme engelli Mustafa, babasının kucağında geldiği havuzda tek başına yüzebiliyor

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen ve babasının kucağında geldiği kursta yüzmeyi öğrenen 9 yaşındaki Mustafa Pehlivanoğlu, havuzda tek başına yüzebiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 11:05 Güncelleme: 03.10.2024 - 11:05
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        Yürüme engelli Mustafa, babasının kucağında geldiği havuzda tek başına yüzebiliyor
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        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen ve babasının kucağında geldiği kursta yüzmeyi öğrenen 9 yaşındaki Mustafa Pehlivanoğlu, havuzda tek başına yüzebiliyor.

        Pehlivanoğlu'nun anne ve babası, çocuklarının 1 yaşında DMD (kas hastalığı) hastası olduğunu öğrendi.

        Zamanla hareketleri yavaşlayan Pehlivanoğlu, 5 yaşından itibaren tekerlekli sandalyeye bağımlı oldu.

        Pehlivanoğlu, tedavisi sürerken doktor tavsiyesi üzerine çeşitli aktivitelere götürüldükten sonra 3 yıl önce yüzmeyle tanıştı.

        Babasının kucağında geldiği havuzda kendini geliştiren Pehlivanoğlu, artık tek başına yüzebiliyor.

        - "Kendini geliştirdi"

        Baba Sami Pehlivanoğlu, AA muhabirine, yüzmeye başladıktan sonra oğlunun hastalığının ilerlemesinin yavaşladığını söyledi.

        Yüzmenin oğlu için bir tutku haline geldiğini ifade eden Pehlivanoğlu, "Oğlumla 3 senedir aksatmadan yüzmeye geliyoruz. Daha çabuk ilerleme oldu, kendini daha çok geliştirdi. Artık tek başına gayet güzel yüzebiliyor. Yüzme dışında da farklı çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Sürekli spor yapmaya çalışıyoruz." dedi.

        Pehlivanoğlu, yüzmenin özel çocuklara çok iyi geldiğini, çocuğu için her zaman elinden geleni yaptığını dile getirdi.

        Havuzda çocuğunun çok mutlu olduğunu belirten Pehlivanoğlu, "Yüzmede kendini geliştirdikçe daha güzel şeyler yaşayacağız. İleride il genelinde, sonra farklı illerde düzenlenen yarışmalara katılmak istiyoruz. Yüzmeyi bütün özel çocuğu olan ailelere tavsiye ediyorum, gerçekten çocuklar için çok faydalı oluyor. Zamanla çok güzel değişimler olduğunu görüyorsunuz zaten." diye konuştu.

        - "Engelli çocuklara su çok iyi geliyor"

        İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yüzme antrenörü Anıl Bulut da özel çocuğu olanların çocuklarını eve kapatmamaları gerektiğini ifade etti.

        Özel çocukların sosyalleşmesi, mutluluğa kulaç atması için çalıştıklarını dile getiren Bulut, "Mustafa ile ilk çalışmaya başladığımızda yüzemiyordu. Yaptığımız çalışmalar sonunda şu anda tek başına çok rahat yüzüyor. Kendisi çok güzel bir gelişim sağladı. Amacımız Mustafa'yı yürürken görmek, koşarken görmek. Bunun yanında ona lisans çıkartıp onu yüzme müsabakalarında görmek istiyoruz. Mustafa yürüyemediği için buraya babasının kucağında geliyor ama suda tek başına yüzebiliyor. Suyun gücünü buradan anlayabiliriz. Engelli çocuklara su çok iyi geliyor. Herkesi buraya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Mustafa Pehlivanoğlu ise yüzmeyi çok sevdiğini söyledi.

        Pehlivanoğlu, tekrar yürümek istediğini ifade ederek, "Ayaklarımın güçlenmesi, kaslarımın güçlenmesi için yüzmeye geliyorum. Zamanla kendimi geliştirerek tek başıma yüzmeye başladım. Hem sağlığım için hem de ailemi mutlu etmek için daha çok gayret edip çalışacağım." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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