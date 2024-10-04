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        Tekirdağ'da bariyerlere çarpan motosikletteki sürücü öldü

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletteki sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 21:07 Güncelleme: 04.10.2024 - 21:08
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        Tekirdağ'da bariyerlere çarpan motosikletteki sürücü öldü
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        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletteki sürücü hayatını kaybetti.

        Murat Kayseri'nin (16) kullandığı 59 AHR 921 plakalı motosiklet, Alaybey Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptığı incelemede sürücünün öldüğünü belirledi.

        Kayseri'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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