        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da arıcılara malzeme desteği

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 674 arıcıya malzeme desteği sağlandı.

        Giriş: 12.03.2026 - 15:22
        Tekirdağ'da arıcılara malzeme desteği

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 674 arıcıya malzeme desteği sağlandı.

        Arı Yetiştiricilerine Malzeme Desteği Projesi kapsamında Sebze ve Meyve Toptancı Hali’nde program düzenlendi.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ulaş Ay, programda yaptığı konuşmada üreticilere destek vermeye devam ettiklerini söyledi.

        Tekirdağ'da çok sayıda üreticinin arıcılıkla uğraştığını belirten Ay, "İlimizde 68 bin arı kovanı bulunuyor. Kovan başına 15-20 kilogram civarında verim alınıyor. Arıcılık düşük sermayeyle başlanabilen, kısa sürede kazanca dönüşebilen, gençlere ve kadın istihdamına katkı sağlayan önemli bir faaliyet." dedi.

        Ay, geçen yıl 675 yetiştiriciye 161 bin 521 kilogram arı keki ile 80 bin 760 kilogram toz şeker dağıtıldığını ifade etti.

        Tekirdağ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Selman Arslantürk de malzeme desteğinin arıcılar için önemli olduğunu belirtti.

        Konuşmaların ardından arıcılara maske, körük ve eldiven dağıtıldı.

