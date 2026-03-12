Canlı
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kadını dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 15:09
        Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kadını dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılpınar Mahallesi'nde yaşayan Ş.A'nın (33), 301 bin 900 lirasının dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu olaya karıştıkları belirlenen 8 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

        Tekirdağ ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Adreslerde yapılan aramalarda 8 cep telefonu ile 8 SIM kart ele geçirildi.

        Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

