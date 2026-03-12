Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kadını dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.



Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılpınar Mahallesi'nde yaşayan Ş.A'nın (33), 301 bin 900 lirasının dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu olaya karıştıkları belirlenen 8 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.



Tekirdağ ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.



Adreslerde yapılan aramalarda 8 cep telefonu ile 8 SIM kart ele geçirildi.



Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

